FromSoftware werkt al geruime tijd aan Shadow of the Erdtree, een uitbreiding voor Elden Ring. Onlangs lieten ze doorschemeren dat het nog wel even zal duren vooraleer de nieuwe content uitkomt, maar er is een goede kans dat het eerder verschijnt dan verwacht.

Thrustmaster heeft kortstondig een pagina online gehad op zijn website, waar ze een samenwerking tussen uitgever Bandai Namco en Thrustmaster aankondigen. Dit in teken van Shadow of the Erdtree. Het zou dan om een speciale controller gaan, zoals op de onderstaande afbeelding is te zien.

Interessant is dat hierbij aangegeven wordt dat de controller vanaf februari beschikbaar is, wat samenhangt met de release van de content. Dit impliceert dat Shadow of the Erdtree in februari 2024 verschijnt. Kort na het online gaan van de pagina is de boel weer offline gehaald, wat suggereert dat Thrustmaster het per abuis online zette.

Gezien Elden Ring in 2022 op 25 februari uitkwam, kan het zomaar zijn dat de release van Shadow of the Erdtree voor die datum gepland staat, wat weer logisch zou zijn vanwege de ‘Elden Ring Anniversary’ vermelding. Indien de release van de uitbreiding inderdaad voor februari staat, dan zullen we ongetwijfeld snel meer horen.