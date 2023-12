Eerder dit jaar werd de ‘Shadow of the Erdtree’ uitbreiding voor Elden Ring aangekondigd, maar dan zonder verdere informatie. Enfin, we kregen een bijhorende afbeelding, maar daar is het eigenlijk bij gebleven. Met de Game Awards die om de hoek loeren, zijn er veel fans die reikhalzend aan het verlangen zijn om meer te zien van deze DLC, al moeten we wel even de verwachtingen wat temperen.

Tijdens de PlayStation Partner Awards liet Yasuhiro Kitao weten dat de DLC goed vooruitgaat, maar dat het wel nog een tijdje zal duren vooraleer die af is.

“We still have a long way to go, but progress is going well.”

Het is dus best wel mogelijk dat we nieuwe beelden zullen zien volgende week tijdens The Game Awards, maar het klinkt alsof het momenteel nog te vroeg is om een releasedatum vrij te geven.