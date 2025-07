Elden Ring: Shadow of the Erdtree en Nightreign hebben nieuwe mijlpalen bereikt

FromSoftware en Bandai Namco hebben met het Elden Ring-universum goud in handen. De oorspronkelijke game scoorde destijds erg goed en wordt nog steeds door velen gespeeld. Ook met de komst van de Shadow of the Erdtree-uitbreiding en de nieuwste game, Elden Ring: Nightreign, blijft het IP erg populair. Dat blijkt uit de laatste cijfers die zijn gedeeld.

Allereerst is de Shadow of the Erdtree-uitbreiding inmiddels meer dan 10 miljoen keer verkocht. In deze uitbreiding treedt de Tarnished in de voetsporen van Miquella, de mysterieuze broer van Malenia. Een indrukwekkend verkoopaantal, aangezien de uitbreiding pas iets meer dan een jaar geleden verschenen is.

Ook het geslaagde multiplayer-experiment Elden Ring: Nightreign doet het uitstekend. De game ging binnen 24 uur al meer dan 2 miljoen keer over de toonbank en inmiddels zijn er al meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren. Voor Nightreign geldt dat er ook nog extra content aan zit te komen, wat de verkopen ongetwijfeld verder zal stuwen.