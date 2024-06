DLC Special | Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Het geliefde Elden Ring dateert alweer van maart 2022, wat inmiddels een aardige tijd terug is. Ondanks dat de game nu meer dan twee jaar oud is, is de titel nog altijd zeer populair. Terecht ook, want het is en blijft een uitstekende game zoals we destijds ook in onze review al aanstipten. Het was al lange tijd duidelijk dat er een uitbreiding aan zat te komen, al heeft die best lang op zich laten wachten. Het moment is nu echter bijna daar, want Shadow of the Erdtree verschijnt vrijdag 21 juni. Wij hebben deze uitbreiding al uitgebreid kunnen spelen en of het de forse prijs van €39,99 waard is, bespreken we in deze special.

In de voetsporen van Miquella

Voordat we daadwerkelijk in de verhaallijn van Shadow of the Erdtree duiken, moeten we eerst de vereisten om deze uitbreiding te kunnen spelen even duiden. Je dient namelijk zowel eindbaas Starscourge Radahn als Mohg, Lord of Blood, verslagen te hebben. Zeker die laatstgenoemde kan voor ‘problemen’ zorgen, omdat deze relatief laat in de game pas bereikbaar is. Houd hier dus rekening mee of pak de komende dagen nog even om dit doel te voltooien, anders kan je vrijdag niet direct in Shadow of the Erdtree duiken. Het punt achter Mohg is het effectieve toegangspunt van de uitbreiding, want achter deze baas schuilt namelijk een cocon waarin Miquella in een soort slaap verkeert. Een mysterieuze ridder genaamd Lady Leda begroet je daar en zij is onderdeel van een groep trouwe volgers van Miquella’s leer. Zij vertelt je vervolgens dat je de cocon moet aanraken en als je dat doet, word je naar de Shadow Realm getransporteerd en dit met als doel om meer te weten te komen over Miquella.

Eenmaal aangekomen in de Shadow Realm besef je al gauw dat er van alles gaande is geweest. Er heeft namelijk een oorlog gewoed tussen de leden van de Golden Order en de inwoners van de Realm of Shadow. Het smeulende slagveld is nog te zien en de wereld lijkt in eerste instantie redelijk verlaten. De volgelingen van Miquella zijn ook naar de Shadow Realm gereisd en zullen je enigszins op pad helpen. Net als in de hoofdgame is het vervolgens grotendeels zelf de puzzelstukjes van het verhaal bij elkaar rapen om de situatie in context te plaatsen. Dit gaat op de gebruikelijke manier van de dialogen van NPC’s volgen, beschrijvingen van items uitpluizen en goed opletten, waarmee je dan steeds meer context bij de situatie krijgt om het grotere plaatje te zien. Het verhaal van Shadow of the Erdtree is daarmee zeker interessant omdat de lore erg diepgaand is, zoals we dat van FromSoftware kennen. Veel meer over Miquella, NPC’s, de context en de lore zelf gaan we echter niet verklappen, want dat mag je allemaal lekker zelf gaan ontdekken als je vrijdag aan jouw avontuur begint.

Een berg aan nieuwe content

In Shadow of the Erdtree valt een berg aan nieuwe content te ontdekken. Spelers die de game meermaals hebben uitgespeeld en goede builds hebben, zullen nog steeds hun handen vol hebben aan de uitbreiding. Dat heeft te maken met twee nieuwe manieren van levelen. Door het land heen zijn namelijk Scadutree fragmenten te vinden. Met deze fragmenten kan jij jouw personage sterker maken; het systeem is vergelijkbaar met de Remembrance uit Sekiro: Shadows Die Twice. Daarnaast kun je ook nog Revered Spirit Ashes vinden die ervoor zorgen dat jouw Spirit Summons en je trouwe paard Torrent meer schade kunnen verdragen. Overigens moet gezegd worden dat deze twee manieren van levelen volledig optioneel (maar wel aan te raden) zijn en buiten de uitbreiding ook niet gelden. Uiteraard kan je ook nog steeds normaal je level verhogen door het spenderen van Runes.

Naast de twee nieuwe manieren van levelen zijn er veel nieuwe items te vinden en te verzamelen. Nieuwe wapens zijn uiteraard aanwezig in bestaande wapen classes, maar er worden ook nieuwe geïntroduceerd. Light Greatswords zijn een mooi voorbeeld, dit zijn net wat kleinere Greatswords met de aanvalssnelheid van een Straight Sword. Er zijn zo’n acht nieuwe wapen classes te vinden en die zorgen voor veel variatie in de speelstijl. Wil je een build maken waarbij je oneindig messen kan gooien? Of ga je liever met je vuisten aan de slag als een martial artist? Het is allemaal mogelijk in deze nieuwe uitbreiding. Gooi daarnaast een berg spreuken, Ashes of War, diverse items die je zelf kunt maken, nieuwe pantsers en meer in de mix, en je hebt weer allerlei manieren om verder met builds te experimenteren.

Bij vlagen erg uitdagend

De Soulsborne games hebben altijd een hoge moeilijkheidsgraad gehad en daar is Shadow of the Erdtree geen uitzondering op. Zeker in het begin wanneer je nog geen Scadutree fragmenten gebruikt hebt om je personage sterker te maken. Er zijn meer dan genoeg nieuwe vijanden aanwezig die je het leven zuur zullen maken. Gigantische golems die in brand staan, stenen arenden, diverse soorten ridders en allerlei merkwaardige wezens staan klaar om je een flink pak slaag te geven. Uiteraard komen ook bestaande vijanden uit de hoofdgame terug, maar een flink aantal daarvan zijn nu voorzien van nieuwe movesets of ogen net wat anders. Hoewel de meeste vijanden je over een paar pogingen niet al teveel problemen zullen opleveren, zit de grootste uitdaging hem in de mini-bazen en de eindbazen.

Deze kom je tegen in zowel de Legacy Dungeons als de optionele Dungeons. Zeker de spelers die graag van het hoofdpad afdwalen om te verkennen, kunnen voor een verrassing komen te staan. Zo zijn veel bazen en mini-bazen in staat om je met twee klappen te doden en in een enkel geval zelfs met één klap, afhankelijk van jouw build. Eén van de eerste eindbazen die je tegenkomt is de Divine Beast Dancing Lion. Deze dansende leeuw heeft de mogelijkheid om meerdere elementen te gebruiken tijdens het gevecht en is voor zijn omvang ook verrassend lenig en snel. Enige tijd later kom je oog in oog te staan met Rellana, Twin Moon Knight. Zij is heer en meester van het zwaard en beschikt over snelle combo’s, magie en goede reflexen. Dit zijn slechts twee voorbeelden van wat je te wachten staat. De eindbazen zijn natuurlijk stuk voor stuk uniek en ook de mini-bazen bieden genoeg uitdaging om je handen te doen zweten.

Wederom prachtige plaatjes

Shadow of the Erdtree biedt een gigantisch speelgebied dat qua omvang te vergelijken valt met Limgrave. Er valt vanzelfsprekend genoeg te zien en ontdekken, waarbij de afwisseling meer dan prima is. Een groot gedeelte bestaat uit eindeloze grasvelden waar je graven en kruizen kunt vinden, wat afgewisseld wordt met gebieden vol boeiende bezienswaardigheden, zoals ruïnes, gigantische kastelen, ijsvlaktes, afgelegen eilanden en nog veel meer. Ieder gebied is in dat opzicht uniek en hoewel er zeker herkenbare elementen aanwezig zijn, kunnen we niets anders dan het design prachtig noemen. Bij momenten zul je even stilstaan om de mooie omgevingen van de Shadow Realm te bewonderen.

Net als in de gewone game zijn de omgevingen in deze uitbreiding lang niet altijd even gemakkelijk te vinden of te betreden. Dit daagt de spelers uit om echt op avontuur te gaan, de paden te verkennen en diens geheimen te ontdekken. Dit gaat via kleine riviertjes, grotere meren, obscure paden, goed verstopte ravijnen en nog veel meer, waarmee je dan in nieuwe gebieden komt die keer op keer weten te verbazen. Ook zijn er nog speciale gebeurtenissen die een impact op de map hebben, maar het hoe en wat mag je zelf ontdekken. Belangrijk is om je landkaart goed te gebruiken om zo alle geheimen van de uitbreiding te ontdekken, want er zijn er ontzettend veel.

Conclusie

Is Shadow of the Erdtree het prijskaartje van € 39,99 waard? Ja, zonder enige twijfel. De uitbreiding kent een uitgestrekt landschap waarin vrijwel alle uithoeken te bereiken zijn, wat ook de moeite waard is. Gooi daar een berg aan nieuwe content bij in de vorm van wapen classes en dus wapens, spreuken, Ashes of War en meer om allerlei nieuwe builds uit te werken. Qua gameplay heeft Shadow of the Erdtree tientallen uren aan speelplezier te bieden en bij momenten is het natuurlijk erg pittig, wat uiteindelijk voor die kenmerkende voldoening zorgt. De uitbreiding bouwt uiteindelijk vooral verder op de uitstekende basis van Elden Ring wat het een must-have maakt voor alle spelers.