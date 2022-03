Review | Elden Ring – Nadat FromSoftware in 2019 het uitstekende Sekiro: Shadows Die Twice had afgeleverd, ging de studio hard aan de slag met hun nieuwe IP: Elden Ring. Deze game heeft sinds de onthulling veel teweeg gebracht en op een gegeven moment was het de vraag of de game wel zou verschijnen. Na een lange periode van stilte verscheen Elden Ring echter weer volop in het nieuws en inmiddels zijn velen van jullie ongetwijfeld al druk bezig met de nieuwe titel. Zes jaar na de release van Dark Souls III brengt FromSoftware Elden Ring uit en het resultaat is van hoge kwaliteit. Als Tarnished zijnde trokken we naar de Lands Between en we hebben meer dan genoeg gevonden om te bespreken.

The Shattering

Elden Ring speelt zich af in een periode van ongekend veel onrust in de Lands Between. Queen Marika the Eternal heerste samen met haar echtgenoot Goldwyn the Golden over de gebieden en er was orde dankzij de Elden Ring. Je zou de Elden Ring als een soort wetboek kunnen zien, waarin de gang van zaken staat en het is aan de heersers om deze grondtekst juist te interpreteren. De Elden Ring bestaat uit allerlei Runes van groot en klein formaat, die ieder een bepaald aspect van het leven dicteren. Het is echter gedaan met de rust wanneer een groep zwarte ruiters de Death Rune stelen. Niet veel later wordt ook koning Goldwyn the Golden vermoord en koningin Marika heeft haar handen vol om de landen bijeen te houden. Chaos ontstaat en de Elden Ring splintert in kleine stukken uit elkaar. Haar nazaten – allen zijn halfgoden – bemachtigen de grotere Runes en de kinderen van Marika beginnen met elkaar oorlog te voeren. Dit zorgt ervoor dat de Lands Between niets anders dan oorlog kent voor een lange periode. De situatie lijkt op een patstelling uit te draaien en daar kom jij als speler om de hoek kijken.

Als Tarnished moet jij de Great Runes van de kinderen van Marika verzamelen en zo de Elden Ring in zijn volle glorie herstellen. Het verhaal van Elden Ring wordt op de bekende FromSoftware manier verteld en dat laat veel ruimte over voor interpretatie. Veel dialoog van NPC’s, details in gebieden en beschrijvingen van items vullen de gaten en het is als speler dus vooral zoeken naar het verhaal. De hierboven omschreven situatie is de rode draad van Elden Ring en het is een zeer interessante als je je erin verdiept. Zoals we gewend zijn van FromSoftware, is de wereld van Elden Ring gevuld met storytelling en je komt dan ook veel fascinerende NPC’s tegen die allemaal zijn of haar eigen verhaal hebben en in sommige gevallen is dat sterk verweven met de hoofdlijn van de game. Hoe dan ook, de wereld zit bomvol verhalen die je stuk voor stuk wilt ontdekken.

Als ruiter galopperend door de Lands Between

Je moet dus proberen alle Great Runes te verzamelen om zo de Elden Ring te herstellen. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De nazaten van koningin Marika geven hun Great Runes niet zonder slag of stoot op en daarnaast zijn de Lands Between enorm uitgestrekt. Nadat je jouw personage hebt gemaakt dankzij de uitgebreide character creator, kom je al gauw in contact met Melina die als Maiden dient. Ze geeft je een ring waarmee je jouw nobele viervoeter Torrent kunt oproepen en samen de Lands Between kan gaan ontdekken. Je hebt Torrent meer dan eens nodig, aangezien Elden Ring een ongekend groot speelveld kent, maar daar zo meer over.

Torrent is een prima aanvulling op de Dark Souls basis en het werkt meestal wel goed. Voor subtiele bewegingen wanneer je een klein beetje naar voren wilt of juist wilt draaien, kan het echter wat onhandig aanvoelen. Het gevolg daarvan is dat je nog weleens van een richel wilt vallen en dus je dood op een ongelukkige manier vindt. Verder is de stealth uit Sekiro (met R3 kun je bukken en sluipen) ook aanwezig en je kunt eindelijk springen. Dit is handig om op hogere richels te komen evenals het ontwijken van laag-bij-de-grond aanvallen. Daarnaast keren er ook nog wat andere elementen uit de voorgaande Souls games terug. Zo is de beruchte Power Stance uit Dark Souls II eveneens geïntegreerd en dit werkt nu stukken beter. Dit betekent dat je twee wapens van dezelfde klasse kunt hanteren zonder wiskunde toe te hoeven passen op je statistieken.

Verschillende Soulsborne elementen vormen een mooi geheel

We kunnen concluderen dat de gameplay als een huis staat. De nieuwe titel van FromSoftware hanteert de Dark Souls gameplay als basis en breidt deze uit met wat specifieke elementen van Sekiro, alsook voorgaande Dark Souls games. We hebben net Torrent al genoemd en hij vormt een belangrijke onderdeel in Elden Ring. Niet alleen heb je hem hard nodig tijdens het ontdekken van de wereld, maar je kunt hem ook gebruiken tijdens de vele gevechten. Het vechten op de rug van Torrent voelt prima aan en je kunt met diverse wapens als ruiter aan de slag. Met L1 of R1 bepaal je of je aan de linker- of rechterzijde aanvalt en met L2 en R2 kan je krachtigere aanvallen uitvoeren. Niet alleen traditionele wapens zoals zwaarden en speren werken goed, ook spelers met een magic build (Intelligence/Faith) kunnen namelijk zonder enige moeite spreuken en andere magie vanaf hun paard afvuren. Daarbij moeten we zeggen dat het arsenaal aan wapens sowieso erg uitgebreid is: verschillende soorten zwaarden, bijlen, speren, zwepen en magische wapens, en meer. Wie dus graag wil experimenteren met zijn of haar wapens, kan dat naar hartenlust doen in Elden Ring.

Verder keren de wapen skills uit Dark Souls III terug, maar dan net in een andere vorm. Deze heten nu ‘Ashes of War’ en deze kan je vinden door het verslaan van vijanden of vinden tijdens je avonturen. De verbetering aan dit systeem zit hem in dat je veel meer opties hebt voor het maken van je build. Als jij een Ash of War wilt toepassen op een wapen, kan je namelijk aangeven wat voor type je wapen moet zijn. Dit heeft invloed op sommige statistieken van je personage en dit kan jouw build dus een positieve boost geven. Sommige Ashes of War zijn gelimiteerd tot één wapen omdat ze uniek zijn, maar over het algemeen kan je dus lekker experimenteren. Elden Ring pakt dus elementen uit verschillende games en verbetert ze, zodat het allemaal net wat fijner speelt. De Spirits mogen we niet vergeten: dit is een nieuwe functie die erg handig kan zijn voor spelers die het moeilijk hebben.

Elden Ring is – net als zijn voorgangers – een uitdagende game en je zal dan ook meer dan eens het loodje leggen. Zo kan je wolven, zwevende kwallen, ondode soldaten of zelfs hele krachtige geesten van legendarische krijgers oproepen. Dit kost wel veel Focus Points en je kunt deze geesten alleen oproepen wanneer er een poort-icoontje in beeld verschijnt, waarmee de game aangeeft dat er een moeilijke situatie aankomt. Tot slot is ook crafting aanwezig en hiermee kan je allerlei handige tools maken die jouw avontuur kunnen veraangenamen. De onderdelen voor deze tools vind je door de Lands Between te verkennen. Elden Ring blijft ondanks de vele toevoegingen echter uitdagend genoeg, maar er zijn dus wat (meer) opties aanwezig die jou als speler goed kunnen helpen. Elden Ring is daarom wat makkelijker in sommige situaties dan bijvoorbeeld Bloodborne was, maar dat neemt niet weg dat de game je gerust nog een pak slag geeft waar nodig.

Een prachtige wereld vol content

Met een solide gameplay als basis blijft natuurlijk de vraag hoe de gebruikelijke formule zich vertaalt naar een open wereld. Hier hoef je je eigenlijk geen zorgen over te maken, want dat zit uitstekend in elkaar. Allereerst heb je een erg grote wereld waarin je speelt, die prachtig is vormgegeven. FromSoftware staat bekend om zijn sterke art design en dat is met Elden Ring niet anders. Tijdens het verkennen zal je veel diversiteit in gebieden aantreffen. Uitgestrekte weiden, donkere bossen, kastelen, koninkrijken onder de grond met een schitterende sterrenhemel, een universiteit vol magie en dan hebben we ze nog lang niet allemaal genoemd. In de ongeveer 40 uur die we in Elden Ring hebben gestoken, hebben we veel gezien en we hebben nog niet eens de hele map ontdekt. In Elden Ring is het waard om alle uithoeken van de map te onderzoeken.

De gebieden zitten vol met variatie en hetzelfde kan gezegd worden over het design van de vijanden. Denk aan skeletten, spirituele strijders, allerlei dieren, draken, enzovoort. De hoofdbazen in Elden Ring zijn stuk voor stuk een genot om tegen te vechten en vereisen allemaal hun eigen aanpak. Godrick the Grafted probeert je bijvoorbeeld met brute kracht te overrompelen terwijl koningin Rennala of the Full Moon dat juist met elegante magie probeert te bereiken. Tevens zijn er meer dan zat mini-bazen en optionele bazen aanwezig, waardoor er overal genoeg te doen is. Ieder gebied voelt uniek aan en dat is met de grote meerderheid van de vijanden net zo het geval. Om daar nog wat meer variatie in aan te brengen, is er een dag- en nachtcyclus aanwezig, die ook invloed heeft. Sommige vijanden of geheimen verschijnen enkel ’s nachts en het weer kan weer van invloed zijn op sommige spreuken.

Audiovisueel grotendeels in orde

Elden Ring ziet er meer dan prima uit en dat is te danken aan het uitstekende art design. De stijl en de gameplay hebben altijd voorop gestaan bij FromSoftware en je hoeft dus geen visuele pracht te verwachten zoals dat bij de Demon’s Souls remake het geval is. Dat betekent niet dat de game er slecht uitziet. Op de PS5 draait het in de Performance modus (wat onze voorkeur heeft) op een dynamische 4K-resolutie en dat veelal op 60fps. Helaas kent de game framedrops, waarbij het schommelt tussen de 45 en 60fps wat merkbaar is tijdens het spelen. Verder kent de game met regelmaat pop-in tijdens het verkennen en dat ziet er wat knullig uit. Dit haalt de immersie immers ietwat omlaag. Je kan echter ook voor de Quality modus kiezen en dan draait de game op een 4K-resolutie met een framerate die kan droppen naar 30fps.

Over de audio kunnen we niets meer dan lovend zijn. De soundtrack van de game past uitstekend bij de sfeer van Elden Ring en meermaals zullen de rillingen je over de rug lopen tijdens de baasgevechten vanwege de bijpassende muziek. Dankzij het gebruik van verschillende instrumenten, het juist inzetten van cresendo’s en de algehele samenstelling van de muziek, voel je de intensiteit van ieder gevecht. Dat is niet alles, want ook het in-game geluid is uitstekend. Denk aan ruisende rivieren, het gekwetter van vogeltjes, huilende wolven, naderde hoeven van vijandige ruiters, het slepen van je greatsword over de grond en voeg daar wat subtiele achtergrond muziek bij en voilà: je hebt een game die bruist van het leven.

Online functies

Tot slot willen we nog even de online functies van Elden Ring benoemen, aangezien deze toch net even wat anders werken. De meeste items waarover je beschikt zijn gelijk aan die van Dark Souls, alleen dan onder een andere naam. Het grote verschil is echter dat je niet standaard belaagd kunt worden door andere spelers. Jouw wereld kan pas worden binnengevallen wanneer jij al met een andere speler speelt of wanneer jij met de Taunter’s Tongue ervoor kiest om jouw wereld open te stellen voor PvP. Daarnaast zijn er allerlei kleine standbeeldjes te vinden die je kunt activeren. Eenmaal geactiveerd kan jij jouw Summoning Sign daar achterlaten en kunnen spelers jou uitnodigen voor coöperatieve of competitieve sessies, afhankelijk van welk item je gebruikt. Om andere Summon Signs te zien, moet je een Furlcalling Finger Remedy gebruiken en deze tool is niet oneindig beschikbaar. Je kunt er wel meer van krijgen door deze te maken met de crafting tools.

Coöperatieve sessies werken ook net wat anders in Elden Ring. Je kunt samen de open wereld verkennen en dat kan best leuk zijn. Als je echter een dungeon wilt doen of een van de andere bazen wilt aanpakken, dan moet je dit vanaf een ander standbeeldje doen. Hiervoor gebruik je de Summoning Pool in de dungeon die je wilt gaan verkennen, zodat je dat vervolgens met vrienden kan doen. Als je de baas hebt verslagen of je sterft als host, dan zal jouw vriend uit je wereld gegooid worden. Dit is gelijk aan hoe het werkt in Dark Souls III en Bloodborne. Het is dus niet mogelijk om aan één stuk door de hele wereld in coöp te verkennen of alle bazen aan te pakken, want het multiplayer component is nog altijd bedoeld als hulpmiddel. Verder heeft PvP nog wat balansproblemen en zo bestaat de kans dat je tegenover een speler van een veel hoger level komt te staan. De connectie is verder wel gewoon prima en zorgt voor een soepele ervaring.

Gereviewed op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.