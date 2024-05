De langverwachte Elden Ring-uitbreiding Shadow of the Erdtree komt volgende maand uit, tot blijdschap van velen fans. Regisseur Hidetaka Miyazaki heeft al bevestigd dat dit de laatste en daarmee dus ook enige uitbreiding zal zijn voor het spel, maar hij geeft aan dat dit zeker niet het einde van Elden Ring hoeft te betekenen.

In gesprek met het Chinese Zhihu geeft Miyazaki aan dat de huidige ontwikkelingstijl van From Software meer dan genoeg mogelijkheden biedt om nog een game te maken die zich afspeelt in The Lands Between. Alhoewel dit dus niet betekent dat Elden Ring sowieso een vervolg krijgt, is de kans er wel, iets wat hij ook al in februari benadrukte.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree is vanaf 21 juni beschikbaar en kost €39,99. Het zal de grootste uitbreiding voor een From Software-game ooit worden.