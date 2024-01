Koei Tecmo en Team Ninja lieten vorig jaar Wo Long: Fallen Dynasty op ons los, een keiharde actie-RPG die ons naar een mythologisch China bracht. De game werd algemeen goed ontvangen en kreeg in de maanden na de release ook heel wat DLC. Heb je indertijd Wo Long: Fallen Dynasty gemist en wil je het hele pakket in één keer kopen? Dan is er binnenkort Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition voor jou!

Deze editie geeft je de basisgame én alle eerder uitgebrachte DLC. Dit gaat om de pakketten “Battle of Zhongyuan”, “Conqueror of Jiangdong” en “Upheaval in Jingxiang”, maar ook nog enkele losse items (het “Baihu Armor”, “Zhuque Armor” en “Qinglong Armor”). Ook zal er nieuwe endgame content aan het spel worden toegevoegd, dit onder de naam “The Thousand-Mile Journey”. Verwacht nieuwe missies met nieuwe wapens waarbij je wederom heel wat uitdagende vijanden zal moeten verslaan. Lees alle details op de officiële site.

De game verschijnt op 7 februari en op die dag zullen pc-spelers ook een demo van de Complete Edition kunnen downloaden.