Het is acht jaar geleden dat de game Lost Soul Aside voor het eerst werd getoond en we zitten nog altijd te wachten op deze game die gemaakt wordt in China onder het China Hero Project van Sony PlayStation. Het ziet er nu echter naar uit dat we binnenkort meer informatie gaan krijgen.

Daniel Ahmad, analist bij Niko Partners, heeft opgemerkt dat de game in China van een leeftijdscategorie is voorzien. Zodra dit gebeurt, duurt het meestal niet lang voordat er meer nieuws volgt. Dit suggereert dus dat de game in de laatste fase van de ontwikkeling zit.

Wellicht dat we er meer over horen tijdens een aankomende PlayStation showcase of tijdens Summer Game Fest. Dit is overigens één van de laatste oorspronkelijke games uit het China Hero Project. Andere games zijn ANNO: Mutationem en F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, die reeds geruime tijd uit zijn.