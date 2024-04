Een aankondiging vergezeld door een nietszeggende trailer… het is ondertussen eerder regel dan uitzondering geworden. Als de kersvers aangekondigde game zich echter in het Alien-universum afspeelt, dan is zo’n nietszeggend filmpje alles wat we nodig hebben om enthousiast te worden. En al helemaal als het om een VR-titel gaat.

Alien: Rogue Incursion profileert zich als een game gemaakt door en voor Alien-fans. Om aan de immer hoge verwachtingen van die fans te voldoen, hoopt de titel zowel de horror uit het claustrofobische origineel als de actie uit het explosieve vervolg te emuleren. Dat kan in VR wel eens vonken geven als je het ons vraagt.

Rogue Incursion verschijnt het komende vakantieseizoen op PlayStation VR2, SteamVR en Quest 3.