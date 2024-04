Met de release van Starfield vorig jaar bracht Bethesda Game Studios na jaren weer een enorme titel uit en de ontwikkelaar is zeker nog niet klaar met de game. Inmiddels zijn er verschillende updates voor Starfield verschenen en ook staat er een uitbreiding op het programma.

In een nieuw interview van Kinda Funny Games heeft Todd Howard aangegeven dat de Shattered Space uitbreiding – die al gepland stond voor dit jaar – ergens in het najaar zal uitkomen. Een specifieke releasedatum is er nog niet, maar de uitbreiding zal dus niet op korte termijn verschijnen.

Voordat deze betaalde uitbreiding verschijnt, zal Bethesda eerst nog wat nieuwe features introduceren. Hieronder vallen city maps, maar ook wat nieuwe opties voor het bouwen van je schip. De update die dit zal toevoegen zal later deze week officieel aangekondigd worden.