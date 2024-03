Bethesda’s nieuwste game Starfield is reeds een tijd verkrijgbaar, maar de ontwikkelaar heeft ook al aangegeven dat er nog meer features onderweg zijn via aankomende updates die de game meer waarde moeten geven. De volgende update is bijna gereed en nu heeft men ons al wat voorzichtige hints gegeven.

De update zal met name gericht zijn op een aantal quality-of-life verbeteringen en bug fixes, maar de ontwikkelaar geeft ook aan dat expressies voor je personage straks een mogelijkheid zullen zijn in de foto modus. Daarbij zal de scanner verbeterd worden, zodat je tijdens het scannen nog steeds materialen kunt vergaren of gewoon deuren kunt openen.

Ten slotte zal een inactieve missie automatisch geactiveerd worden als je daarvoor een koers inzet. De update zal de aankomende periode eerst uitgerold worden naar de beta versie op Steam, voordat alle gebruikers ermee aan de slag kunnen.