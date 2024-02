Er staan grote veranderingen op de planning bij Xbox en daar zullen we deze week meer over te horen krijgen. Als we geruchten mogen geloven, dan komen er verschillende first-party exclusives van Microsoft naar andere platformen, waaronder ook Starfield… of toch niet?

Insider NateTheHate bevestigde vorige week nog dat Starfield inderdaad naar de PS5 zou komen, maar nu komt hij even op die uitspraak terug. Hij geeft toe dat die info toch fout zou zijn en dat Starfield dan toch niet ‘voorbestemd’ is voor de PS5.