De geruchtenmolen rondom Microsoft draait momenteel op volle toeren. Zo zouden er plannen zijn om verschillende exclusieve games naar de PlayStation te brengen, al moet Microsoft officieel nog met aankondigingen komen. Dit begon in eerste instantie met Hi-Fi Rush en Sea of Thieves, maar de titels stapelen zich nu op.

Uit een nieuw artikel van XboxEra blijkt dat Microsoft van plan is om Starfield ook naar de PlayStation 5 te brengen. Dit heeft deze website van anonieme bronnen begrepen, waarbij ze melden dat de release gepland staat voor nadat de Shattered Space uitbreiding voor de game is uitgebracht. Die uitbreiding verschijnt later dit jaar.

Microsoft zou verder extra geïnvesteerd hebben in PlayStation 5 dev kits. Naar verluidt gaat dit alles niet zonder slag of stoot, want het brengen van Starfield naar de PlayStation 5 zou intern veel discussie hebben opgeleverd, mede omdat het tegen eerdere uitspraken ingaat.

The Verge meldt ondertussen dat Microsoft ook overweegt om Indiana Jones and the Great Circle naar de PlayStation 5 te brengen. Als dit allemaal klopt, dan sluit het weer aan op het bericht dat Microsoft hun strategie heeft veranderd.

Daarmee zouden we exclusieve Xbox games op termijn ook op andere platformen kunnen zien verschijnen, wat op zich geen gekke move is gezien de afzetmarkt op de PlayStation 5 en Nintendo Switch enorm is.