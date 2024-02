Ongeveer een maand geleden dook een gerucht op dat Hi-Fi Rush, een succesvolle Microsoft exclusive, ook naar de Nintendo Switch zou komen. Een recent lek suggereert dat het daar niet ophoudt: de game zou namelijk ook naar de PS5 komen en dat zou wel eens het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk.

Tom Warren van The Verge postte namelijk op X dat deze informatie wel degelijk zou kloppen: