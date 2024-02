Microsoft heeft vanmiddag bekendgemaakt dat Grounded en Pentiment naar de Nintendo Switch komen. Dit zijn de eerste twee van vier Xbox-games die op andere platformen uitgebracht worden. De volgende zijn Hi-Fi Rush en hoogstwaarschijnlijk Sea of Thieves.

Van die eerstgenoemde weten we nu wanneer het precies voor de PlayStation 5 uitkomt, namelijk op 18 maart. Dit blijkt uit een trailer die per ongeluk te vroeg online is gezet op het YouTube-kanaal van Bethesda Latin, en inmiddels weer offline is gehaald.

De trailer laat aan het einde zien dat de game op de genoemde datum uitkomt voor de PlayStation 5.