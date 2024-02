De geruchten over welke games uit de stallen van Microsoft multiplatform zouden gaan waren de afgelopen weken niet mals. Veel bleek achteraf, helaas, niet te kloppen. Een paar titels waar de geruchten wat zekerder over waren zoals Sea of Thieves en Hi-Fi Rush klopten uiteindelijk toch wel, maar één specifieke versie van Hi-Fi Rush schitterde in afwezigheid: die voor de Nintendo Switch.

Dat Hi-Fi Rush naar de console van Nintendo zou komen was iets wat in vrijwel alle geruchten terugkwam. Nu heeft Tom Henderson van Insider Gaming daar toch nog iets over te zeggen. Meerdere van zijn bronnen zouden namelijk verteld hebben dat Hi-Fi Rush voor de opvolger van de Nintendo Switch zou moeten verschijnen. Gezien Nintendo nog niks bekend heeft gemaakt over die console, zal het wellicht nog even duren alvorens we een echte aankondiging krijgen, indien dit gerucht uiteindelijk wél blijkt te kloppen. De tijd zal het leren.