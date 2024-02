De communicatie bij Microsoft is een zootje vandaag, want na de aankondiging van Pentiment en Grounded voor de Nintendo Switch en het lekken van Hi-Fi Rush voor de PlayStation 5, is er nu een officiële aankondiging gekomen met weer wat andere informatie.

Via Xbox Wire heeft Microsoft bekendgemaakt welke titels wanneer naar welke platformen gaan komen. Waarom dit niet gelijk vorige week tijdens de Xbox Business-podcast gebeurde is ons een raadsel, want “de ontwikkelaars zijn druk bezig en kiezen hun eigen moment” volgens Phil Spencer is dus nonsens.

In één artikel wordt nu namelijk duidelijk aangegeven wat de planning is:

Pentiment – Vanaf morgen verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5.

– Vanaf morgen verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5. Hi-Fi Rush – Vanaf 19 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

– Vanaf 19 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Grounded – Vanaf 16 april verkrijgbaar voor de PlayStation en Nintendo Switch

– Vanaf 16 april verkrijgbaar voor de PlayStation en Nintendo Switch Sea of Thieves – Vanaf 30 april verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

De games die voor de Nintendo Switch werden aangekondigd komen dus ook gewoon naar de PlayStation. Hi-Fi Rush werd ook voor de Nintendo Switch verwacht, maar dat zit er klaarblijkelijk toch (nog) niet in.