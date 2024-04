Morgen verschijnt de Reloaded update voor Call of Duty: Modern Warfare 3 en deze update zal onder andere nieuwe maps aan de multiplayer toevoegen, zoals je vorige week al hebt kunnen lezen. De nieuwe maps zijn: Grime en Checkpoint.

Die eerste is gesitueerd in Londen en die tweede is gebaseerd op het Stronghold gedeelte van de Rebirth Island map, die nu beschikbaar is in Call of Duty: Warzone 2.0. Om wat meer van deze nieuwe maps te laten zien, heeft Activision nu een nieuwe trailer uitgebracht.