Als je deze week Call of Duty hebt gespeeld, dan zal je misschien een nieuwe knop in de lobbies hebben gezien. Het gaat om de ‘Stay in Lobby’ knop waarmee het mogelijk is om bij dezelfde groep spelers te blijven als het potje voorbij is.

Daarmee voorkom je dat je bij elk nieuw potje bij een willekeurige andere groep spelers terecht komt. Een feature die in het verleden ook in de game zat, maar ontbrak in de meer recente delen. Gezien het gewenst was vanuit de community, heeft Sledgehammer Games de optie weer toegevoegd aan de game.

De optie verschijnt nadat een potje is afgelopen, maar niet bij alle spelers. Dit suggereert dat de ontwikkelaar deze optie momenteel aan het testen is voordat het definitief geïmplementeerd wordt in de shooter.