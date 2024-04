Mocht je op zoek zijn naar een game om dit weekend te spelen, dan kun je wellicht Call of Duty: Modern Warfare 3 overwegen. De shooter is in het teken van het derde seizoen nu tijdelijk voor een gedeelte gratis beschikbaar.

De gratis trial is inmiddels van start gegaan en actief tot en met 8 april 19:00 uur. In de trial vind je de nieuwe multiplayer map Emergency, samen met vijf andere 6 versus 6 maps, waaronder Das Haus, Stash House en Rust.

De maps zijn speelbaar in vijf verschillende core modi, inclusief Capture the Flag. Daarnaast kan je de Zombies modus spelen, maar helaas krijg je geen toegang tot de singleplayer.