Met de start van het tweede seizoen in Call of Duty: Modern Warfare 3 later vandaag, heeft Activision aangekondigd dat er een nieuwe trial beschikbaar zal komen. Deze trial loopt van morgen 18:00 uur tot en met 12 februari zelfde tijd.

Tijdens deze trial is een gedeelte van de multiplayer beschikbaar, zo zullen spelers aan de slag kunnen met acht multiplayer maps, waaronder Stash House (nieuwe map). De beschikbare modi zijn: Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination en Team Gun Game.

Verder is in de trial de gehele Zombies modus toegankelijk. Niet toegankelijk is de singleplayer campagne.