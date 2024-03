Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 en Warzone 2.0 is inmiddels al even onderweg en zodra we voorbij de helft van een seizoen zijn, mogen we altijd een Reloaded update verwachten. Die update staat gepland voor 6 maart om 18:00 uur en komt met wat nieuwe content.

In de multiplayer zien we de map Das Haus worden toegevoegd en de Vortex: Decay’s Realm playlist wordt online gezet waar nu de maps Terminal en Skidrow in opgenomen zijn voor Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed en Hardpoint. Verder worden er nog twee nieuwe modi toegevoegd: Juggermosh en Bounty.

In de Zombies modus wordt een nieuwe missie beschikbaar gesteld, samen met een nieuwe Dark Aether Rift en een nieuwe Warlord zal de Exclusion Zone betreden. Tot slot zal de Fortune’s Keep map in Warzone van een nieuwe point of interest worden voorzien: Research Vessel, die rond het eiland vaart.

Voor een uitgebreide toelichting op alle nieuwe content, klik hier.