Op woensdag 3 april gaat het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 en Warzone 2.0 van start. Met nog een paar dagen te gaan heeft Activision nu bekendgemaakt wat we mogen verwachten en traditiegetrouw worden de multiplayer, Battle Royale modus en Zombies van nieuwe content voorzien.

In het onderstaande overzicht per onderdeel meer informatie.

Multiplayer

Er verschijnen zes nieuwe maps. De eerste vier zijn vanaf 3 april beschikbaar, de laatste twee komen via de seizoensupdate naar de game.

6 Star: Battle atop the Hadiqa 6 Star resort in Dubai, catering to ultra-rich guests with an infinity pool, skybridge, and exclusive club.

Battle atop the Hadiqa 6 Star resort in Dubai, catering to ultra-rich guests with an infinity pool, skybridge, and exclusive club. Emergency: Deploy to a wing of the State Disease Control Agency in the wake of a disaster, set around the red sandstone of Sedona, Arizona.

Deploy to a wing of the State Disease Control Agency in the wake of a disaster, set around the red sandstone of Sedona, Arizona. Growhouse: A re-imagined take on Sphere from Call of Duty: Vanguard. Fight mid- to long-ranged battles above ground and close up underground.

A re-imagined take on Sphere from Call of Duty: Vanguard. Fight mid- to long-ranged battles above ground and close up underground. Tanked: Drop into Vondel Zoo after hours in this fast-paced, mid-sized map centered around the aquarium and reptile exhibits.

Drop into Vondel Zoo after hours in this fast-paced, mid-sized map centered around the aquarium and reptile exhibits. Grime & Checkpoint

Verder worden er nog drie nieuwe multiplayer modi aan de game toegevoegd: Capture the Flag, Minefield en One in the Chamber.

Zombies

Vanaf de start van het seizoen is er een nieuwe Rift beschikbaar en er worden nieuwe uitdagingen toegevoegd. Halverwege het seizoen komen daar nog nieuwe schema’s en een nieuwe missie bij. Ook mag er halverwege het seizoen nog een nieuwe Warlord verwacht worden.

Warzone

De populaire map Rebirth Island is vanaf 3 april beschikbaar, zoals eerder al werd aangekondigd. Deze map zal beschikbaar zijn in Ranked Play en in gewone gameplay zal er Resurgence op gespeeld worden. Samen met deze toevoeging worden er ook wat nieuwe modi toegevoegd: Rebirth Lockdown, Rebirth Resurgence Loaded en High Trip Resurgence.

Qua gameplay elementen worden er ook wat nieuwigheden beschikbaar gesteld. Denk aan de Squad Rage Field upgrade, wat een buff oplevert. Ook kan je met de Foresight Killstreak zien waar het gas naartoe gaat. Gezien Foresight een nogal handige upgrade is, is het even de vraag hoe lang dit beschikbaar blijft en of het op elke map werkt.

Tot slot zal het nieuwe seizoen natuurlijk met een nieuwe Battle Pass komen die weer 100 tiers bevat.