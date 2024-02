Vanavond gaat het nieuwe seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 van start. Dit gaat natuurlijk gepaard met een nieuwe update en de belangrijkste details daarvan werden vorige week al bekendgemaakt. Ook kregen we de nodige beelden van het nieuwe seizoen te zien.

Eén van de belangrijkste toevoegingen is natuurlijk een rits nieuwe multiplayer maps en die worden nu kort getoond in een nieuwe trailer. Check de beelden hieronder om een indruk te krijgen van de nieuwe omgevingen waar je in de multiplayer in rond kan gaan rennen.

Bij de start van het seizoen zijn er drie nieuwe maps beschikbaar: Vista, Departures en Stash House. Halverwege het seizoen komt de Das Haus map er nog bij, dit via de Reloaded update.