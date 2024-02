Op 7 februari zal het nieuwe seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 en Warzone 2.0 van start gaan. Gisteren kon je al lezen dat er een The Walking Dead cross-over aan zit te komen, maar dat het nog wat schaars was qua details. Nu heeft Activision de plannen voor het nieuwe seizoen uit de doeken gedaan.

Hieronder de belangrijkste toevoegingen die met seizoen 2 meekomen:

Nieuwe multiplayer maps: Departures, Stash House en Vita bij launch, later in het seizoen komt Das House erbij.

Nieuwe War map: Operation Tin Man.

Nieuwe modi: Team Gun Game, Snipers Online en Hordepoint bij launch, later in het seizoen komen daar Juggermosh, Bounty en Vortex nog bij.

Buiten het bovengenoemde vooralsnog niet veel andere bijzonderheden al mogen spelers wel het nieuwe Ninja Vest verwachten. Met dit vest word je Operator onhoorbaar en krijg je een extra Shuriken of Throwing Knive.

Over naar de Zombies, in die modus mogen we het volgende aan nieuwigheden verwachten, zij het wel later in het seizoen:

Een nieuwe Rift met nieuwe missie.

Nieuwe uitdagingen.

Nieuwe schema’s: Mags of Holding, Blood Burner Key en V-R11 Wonder Weapon.

Nieuwe Warlord: Keres.

Call of Duty: Warzone 2.0 ziet naar verhouding de meest interessante toevoegingen en vernieuwingen. Zo mogen er verschillende nieuwe gameplay features verwacht worden, dit op de map Fortune’s Keep.

Zombie Nests, Eradication Contract (Launch): Recent seismic events may be linked to increased undead activity across Fortune’s Keep. Activate the new Eradication Contract by investigating any corpse that you find and following the tracks to a Zombie Nest. Destroy the cysts and any Zombie HVTs within to complete the Contract.

Recent seismic events may be linked to increased undead activity across Fortune’s Keep. Activate the new Eradication Contract by investigating any corpse that you find and following the tracks to a Zombie Nest. Destroy the cysts and any Zombie HVTs within to complete the Contract. Rogue Signal Public Event (Launch): When this Public Event activates, all squads will be given a 90-second objective-based mission such as “Get the most eliminations” or “Deal the most damage to enemy players.” The top three performing teams will receive in-game Cash rewards and the location of a special Reward Cache.

When this Public Event activates, all squads will be given a 90-second objective-based mission such as “Get the most eliminations” or “Deal the most damage to enemy players.” The top three performing teams will receive in-game Cash rewards and the location of a special Reward Cache. Zombies Power-Ups (Launch): Seven Zombies power-ups have made their way onto the island, found by opening certain caches and eliminating enemy Operators. The power-ups include Double Points, Full Armor, Max Ammo, Fire Sale, Looting Spree, Zarkour, and Undead Sight.

Seven Zombies power-ups have made their way onto the island, found by opening certain caches and eliminating enemy Operators. The power-ups include Double Points, Full Armor, Max Ammo, Fire Sale, Looting Spree, Zarkour, and Undead Sight. Extendable Bridges (Launch): Fortune’s Keep now features three Extendable Bridges built over gaps in the fallen roadways following the explosion. Interact with the nearby control panels to extend or retract them, creating strategic opportunities for preventing and gaining access across.

Fortune’s Keep now features three Extendable Bridges built over gaps in the fallen roadways following the explosion. Interact with the nearby control panels to extend or retract them, creating strategic opportunities for preventing and gaining access across. New Squad Elimination Streaks (Launch): Get on a roll. This new tracker — available on all maps outside of Ranked Play — displays how many enemy squads you have eliminated back-to-back. Keep eliminating squads before the countdown bar runs out to extend your Squad Elimination Streak and earn rewards along the way.

Deze map keert op 7 februari terug naar de game en er is iets grandioos misgegaan, waardoor er zombies op kunnen duiken. Dit gaat gepaard met een rits gameplay features die we hieronder even hebben neergezet.

Halverwege het seizoen mag er een nieuwe Point of Interest voor de kust van Fortune’s Keep verwacht worden: Research Vessel. Ook komt er een nieuwe Killstreak bij, Bunker Buster genaamd, die alles doodt in een gebouw. Ook al bestaat deze uit meerdere verdiepingen. Tot slot mag er nog een nieuwe Field Upgrade verwacht worden: Personal Decontamination Station (veilige minizone voor gas).

Voor een meer uitgebreide toelichting kan je op het PlayStation Blog terecht.