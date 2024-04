Het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 en Warzone 2.0 is eerder deze week van start gegaan. Met die start kregen we verschillende multiplayer maps en andere nieuwigheden om mee aan de slag te gaan. Later in het seizoen zal er nog de Reload update volgen, die nog wat extra content naar de game brengt.

Deze update volgt pas over een flink aantal weken, maar mogelijk krijgen we op 20 april al een nieuwe map. Een dataminer heeft namelijk een unieke map gevonden die ‘Get High’ heet, wat een soort parkour map is in een vaporwave omgeving. Dit zou in kader van de viering van cannabis gebruik in de Verenigde Staten zijn.

Op de map is het de bedoeling om zo snel mogelijk de top te bereiken, wat dus wat andere gameplay oplevert dan je van gewone multiplayer maps gewend bent. Ook is er een nieuwe finisher verschenen, die hier leuk op inspeelt.