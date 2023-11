Vlak na de release van Modern Warfare 3 kwamen er veel negatieve berichten naar buiten. Zo is het onder andere het slechts beoordeelde deel uit de reeks, is de game in slechts 16 maanden gemaakt en had Sledgehammer Games volgens een gerucht liever een andere game gemaakt dan Modern Warfare 3. Ook qua prestaties was het niet altijd even best en dat blijkt ook uit een nieuwe video van Digital Foundry.

Zij hebben namelijk de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S versies naast elkaar gezet en deze met elkaar vergeleken. Over het algemeen doen de current-gen consoles het goed met hier en daar wat minimale framedrops. De Xbox Series S versie is er echter een stuk slechter aan toe. In de video wordt zelfs gezegd dat Modern Warfare 3 van alle recente delen het slechtst draait op deze console. Check de analyse van Digital Foundry hieronder.