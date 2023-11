Call of Duty: Modern Warfare 3 is officieel sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar daar waar de singleplayer een week eerder via early access al beschikbaar werd gesteld. De game is echter anders dan de gebruikelijke delen, wat komt door een korte campagne, het gebruik van oudere maps en een volledig nieuwe Zombies ervaring.

Deze aanpak valt niet echt goed in de aarde, want er is veel kritiek op het recyclen van alle oude content en de enigszins gemakzuchtige benadering van de singleplayer campagne. Wij zijn nog druk bezig met onze review en hopen die woensdag te publiceren, al zijn er genoeg tekenen aan de wand dat het niet de beste game ooit is.

Sterker nog, met reeds uitgedeelde cijfers is de algemene ontvangst wel duidelijk: de slechtste mainline game in de reeks. Het Metacritic gemiddelde staat op moment van schrijven op een 5.2. Hierbij is er nog geen enkele review in de categorie ‘Positive’, enkel in ‘Mixed’ en ‘Negative’.

Met tientallen reviews geeft dat wel aan dat Activision een beetje de plank misslaat met deze nieuwe game. Hoewel veel reviews nog niet online zijn, verwachten we niet dat de gemiddelde score flink gaat toenemen wat het dus de classificatie van ‘slechtste Call of Duty-game in jaren’ geeft.