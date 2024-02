Sinds pakweg twee weken kunnen Modern Warfare 3 en Warzone 2.0-spelers aan de slag met de Reloaded update van het eerste seizoen. Zoals gebruikelijk was deze update wat kleiner qua nieuwe toevoegingen, dit om de spelers nog even zoet te houden tot het einde van het seizoen.

Dit is bijna daar, want op 7 februari gaat het nieuwe seizoen van start. We weten nog niet alle details van het nieuwe seizoen, maar wel dat de handen ineengeslagen worden met The Walking Dead. Dit blijkt uit de teaser trailer die je hieronder kan bekijken.

De trailer komt met de iconische intro muziek van de zombieserie en we zien Rick Grimes en Michonne voorbijkomen. Het is aannemelijk dat zij de nieuwe Operators zullen zijn, die je al dan niet tegen betaling kunt bemachtigen.