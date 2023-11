Call of Duty: Modern Warfare 3 is vanaf vandaag officieel verkrijgbaar, al konden we vorige week via early access al met de singleplayer aan de slag. Daarover heb je meer kunnen lezen in onze special, waarin we aanstippen dat het op zich vermakelijk is, maar dat de ontwikkelaar het zich wel erg gemakkelijk maakt door content te recyclen.

Nu de rest van de game ook beschikbaar is, kunnen we weer volop in de multiplayer duiken en in de nieuwe Zombies modus, en volgende week mogen jullie natuurlijk een review verwachten. In de tussentijd is er wat meer informatie over de ontwikkeling naar buiten gekomen. Zo blijkt de game in slechts 16 maanden tijd te zijn gemaakt.

In een artikel van Jason Schreier op Bloomberg valt te lezen dat de meeste games een ontwikkeltijd van rond de 3 jaar hebben, maar dat deze game in minder dan anderhalf jaar tijd is geproduceerd. Dit maakt het de kortste ontwikkeling voor een nieuw deel ooit.

In eerste instantie werd de campagne ook gepitched als een uitbreiding, maar dit is getransformeerd naar een volledig vervolg. Intern werd er gesproken over een uitbreiding, maar ook over een nieuwe premium release, waardoor voor de ontwikkelaars lang niet altijd duidelijk was wat het nou zou worden.

Activision op zijn beurt ontkent dat er ooit sprake is geweest van een uitbreiding, maar daar valt gemakkelijk doorheen te prikken. De campagne is kort en bestaat deels uit Warzone assets, de multiplayer bevat klassieke maps en voor de Zombies modus gebruikt men ook assets die elders ingezet worden.

Daar komt nog bij dat de hoge druk om de game tijdig af te krijgen tot crunch heeft geleid, sommige ontwikkelaars hebben in de avond en in weekenden moeten doorwerken om de deadline te halen. Dit terwijl de ontwikkelaars bij Sledgehammer Games na Call of Duty: Vanguard was beloofd dat dit nooit meer zou gebeuren.

Gezien Call of Duty: Modern Warfare 3 veel negatieve kritieken krijgt, de content van de game discutabel is voor een volledige release, voelt het aan dat Schreier het bij het rechte eind heeft. Ondertussen probeert studiohoofd Aaron Halon enigszins aan damage control te doen met het volgende statement:

“From the start of development, we have all been laser focused on creating the next groundbreaking Call Of Duty game. Long before we wrapped up our previous game, we heard loud and clear from fans about the desire to stay and play together for longer within the same series. And that’s what we delivered – the first true sequel in franchise history. It is also why we added features like Carry Forward for the first time to honor the investment our players have made in the Modern Warfare series. We’re proud to be the team to lead the way on Modern Warfare III. We have worked hard to deliver on this vision which has been years in the making. Anything said to the contrary is simply not true – this is our game and we cannot wait to play it online with all of you.”

De berichten worden dus tegengesproken, maar de reviews tot dusver neigen naar het gelijk van Jason Schreier die natuurlijk met ontwikkelaars en interne bronnen sprak. Desalniettemin is de shooter nu beschikbaar en of het totaalpakket bevalt lees je binnenkort zoals aangegeven in onze review.