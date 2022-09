Activision heeft Call of Duty 4: Modern Warfare een paar jaar terug als remaster opnieuw uitgebracht en ook de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 is als remaster beschikbaar. Het is dan niet gek om ook een remaster van het derde deel te verwachten, maar daarover hebben we de uitgever tot op heden nog niet gehoord.

Toch zou die remaster al klaar zijn, zo meldt een prominente Call of Duty leaker. TheGhostOfHope meldt op basis van een bron dat de remaster is afgerond en klaarstaat om uitgebracht te worden. De vraag is alleen wanneer Activision deze dan precies beschikbaar stelt.

De remaster dit jaar uitbrengen kan uiteraard, maar met Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2 op komst, kan het misschien wat overbodig aanvoelen. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van Activision vorig jaar aangegeven dat een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 3 niet bestaat.

Nu is dat niet ongebruikelijk omtrent onaangekondigde games, dus de tijd zal het leren. Zit jij te wachten op een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 3?