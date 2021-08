In het verleden heeft Activision een volledige remaster van Call of Duty 4: Modern Warfare uitgebracht. Vorig jaar verscheen tevens een remaster van de singleplayer campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2. Een remaster van Modern Warfare 3 zou dan geen onlogische zet zijn geruchten hierover doen als sinds begin vorig jaar de ronde. Sindsdien zijn dook de titel meermaals op in geruchten, zelfs tot enkele weken geleden. De game zou al praktisch klaar zijn om te verschijnen.

Des te verrassender is het dat Activision nu plotseling een einde maakt aan alle geruchten. Een woordvoerder van de uitgever heeft tegenover CharlieIntel namelijk ontkend. De verklaring is kort, maar krachtig: een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 3 – in welke vorm dan ook – bestaat niet.

“A remaster of Modern Warfare 3, campaign or multiplayer, does not exist. Any reports otherwise are incorrect.”

Het is best opmerkelijk dat Activision zo, na een lange tijd vol geruchten, alle berichten ontkent. Het is vrij ongebruikelijk dat de uitgever ingaat op speculaties. Het statement spreekt hoe dan ook voor zich en het ziet er dus naar uit dat we een remaster van Modern Warfare 3 kunnen vergeten.