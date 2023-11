Call of Duty: Modern Warfare 3 is dan eindelijk officieel uit, alhoewel sommigen onder ons wel al vroegtijdig toegang kregen tot de singleplayer campagne. De algemene consensus was echter niet zo heel positief: de campagne was heel kort en velen bleven met een leeg en ontgoocheld gevoel achter.

Eerder kregen we al te horen dat ontwikkelaar Sledgehammer Games slechts 16 maanden de tijd kreeg om de game in elkaar te boksen, maar een nieuw gerucht suggereert dat er nog wat anders achter de schermen aan de hand was.

Volgens Bloomberg zou de ontwikkelaar namelijk liever niet gewerkt hebben aan Modern Warfare 3, want men had initieel aangevraagd om een opvolger te mogen maken op Call of Duty: Advanced Warfare uit 2014. Er werd al wat werk gestopt in dit project, dat de codenaam Anvil kreeg, tot Activision uiteindelijk besloot om het team dan toch op Modern Warfare 3 te zetten.

“After Call of Duty: Vanguard, developers at Sledgehammer had originally pitched a project codenamed Anvil that would be set in the universe of the company’s futuristic 2014 game Call of Duty: Advanced Warfare, according to the people familiar. But before it could get very far, Anvil was shelved as the company was informed it was instead working on another Modern Warfare.”

Misschien dat we in de toekomst ooit een sequel zullen krijgen op Call of Duty: Advanced Warfare, maar het zal vooralsnog niet op korte termijn zijn. Volgend jaar mogen we naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe Black Ops verwachten.