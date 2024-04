Housemarque deelde gisteren een teaser op X met dat ze vandaag iets aan te kondigen zouden hebben rondom Returnal. Nu weten we ook wat het is. De ontwikkelaar heeft laten weten dat ze een samenwerking met Dark Horse comics aan zijn gegaan.

Samen werken ze aan Returnal: Fallen Asteria, wat een graphic novel is die op 22 oktober zal lanceren en uit 88 pagina’s bestaat. Om deze aankondiging te vieren is er een trailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

Daarnaast is er ook een Returnal art book aangekondigd, dit om het driejarige bestaan van de game te vieren, maar verdere details hebben we hier niet over gekregen.