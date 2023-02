Special | Returnal voor pc – We hadden in 2021 niks dan lof voor Housemarque’s Returnal, een AAA-roguelite die de kenmerkende, hectische gameplay van de Finse studio combineerde met een toch wel behoorlijk persoonlijk verhaal van de getraumatiseerde ASTRA Scout Selene. Dat was voor Housemarque echter niet genoeg en wederom gingen ze aan de bak. Een klein jaar later kwam men namelijk met een gratis update op de proppen die coöp voor twee spelers en de ‘endless’ modus in de vorm van de Tower of Sisyphus introduceerde. Toen we de kans kregen om de verschrikkingen op Atropos opnieuw te lijf te gaan, ditmaal op pc, grepen we die natuurlijk met beide handen aan.

(We still) Don’t Fear the Reaper

We zullen niet teveel uitweiden over Returnal en de Ascension update, daarvoor kun je bij onze oorspronkelijke review en special terecht. De samenvatting is dat Returnal een fantastische, bikkelharde third-person shooter is, die het uiterste van diens spelers vraagt en op pc krijg je exact dezelfde content voorgeschoteld als op de PlayStation 5. Voor de pc-port heeft men gebruikgemaakt van de diensten van Climax Studios. Omdat Selene’s avontuur optimaal de hardware van de PlayStation 5 inzet, zijn de systeemvereisten ook wat forser dan eerdere PlayStation-titels die naar pc zijn gekomen. Wij hebben Returnal getest op een systeem met de volgende specificaties:

CPU: Intel Core i5-9600k – 3,7GHz

GPU: Gigabyte Geforce RTX 3070 Gaming OC – 8GB

Moederbord: Gigabyte Z390 AORUS Pro

RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4

Opslag: Kingston SA2000 500GB SSD

Monitor: AOC CU34G2X/BK – 3440×1440, 144Hz

Atropos in ultrawide

Na het opstarten werd de eerste glimlach al op ons gezicht getoverd: out-of-the-box ondersteuning voor een 21:9 monitor. Nu wordt dit heden ten dage steeds meer geadopteerd, maar er zijn nog steeds games waar daar geen tijd aan besteed is, goed om te zien dat het gelukkig hier wel het geval is. Tevens moeten we onze complimenten geven voor de uitstekende benchmark tool, die per sectie duidelijk laat zien welke effecten er getest worden en je nadien meteen verteld wordt welke grafische instellingen de grootste impact hebben op de performance. Daarbij kun je in de grafische opties middels voorbeelden zien wat de visuele verschillen zijn tussen lagere en hogere instellingen van een bepaalde optie, bijvoorbeeld de details in schaduwen.

De game koos voor ons automatisch de “Epic” preset, de hoogst mogelijke variant, maar dan zonder ray tracing opties aangezwengeld en mét DLSS op het Quality-profiel. Op het laagste punt zagen we daarbij een framerate van ongeveer 48fps, maar in de praktijk schommelde dat eerder tussen 60-70 beeldjes per seconde, waar FreeSync eventuele schommelingen in dat spectrum soepel liet ogen. We konden er echter nog wat extra frames uitkrijgen door een aantal settings terug te schroeven zonder teveel op details in te boeten, waaronder de notoire zware schaduwen. We moeten duidelijk stellen dat Returnal op de hoogste settings zelfs de sterkste GPU’s zal laten zweten, maar gelukkig schaalt de performance wel dermate goed dat ook spelers met een wat minder sterke configuratie – en met wat tweaks – die magische 60fps kunnen behalen. De resultaten spreken in ieder geval boekdelen, want Returnal ziet er beter uit dan ooit.

Forse geheugeneis en 3D audio

Wat ons wel opviel was dat het openen van deuren in de verschillende biomes hier en daar voor een flinke stotter zorgde. Het lijkt alsof Returnals Unreal Engine 4 zoveel data op dat moment wil laden, dat het een kort moment hoest en proest. Het gebeurt niet tijdens normale gameplay – waar goede reacties van enorm belang zijn – maar het is wel iets wat we moeten benoemen. Qua systeemvereisten valt ook de ondergrens van 16GB RAM op en dat is terecht, tijdens het spelen zagen we namelijk in onze hardware monitor dat er eigenlijk altijd zo’n 8 tot 9GB door de game in beslag werd genomen. Dit heeft te maken met de snelle laadtijden tussen sterftegevallen en nieuwe biomes die benodigd zijn, dit is nagenoeg gelijk aan de ervaring op de PlayStation 5, maar je zult dus wel flink wat werkgeheugen nodig hebben om dit te bewerkstelligen.

Waar de oorspronkelijke release tevens in uitblonk, was het geluid. Housemarque en Climax Studios hebben wederom onderstreept dat ze goed geluid belangrijk vinden. Je hebt namelijk – naast de relatief standaard stereo, 5.1 en 7.1 opties – maar liefst drie opties voor 3D audio. De eerste is Dolby Atmos, hoewel je op Windows 11 eerst een aparte licentie moet aanschaffen voordat je dit kunt gebruiken. Daarnaast zijn er nog Resonance Audio en 3D Auro, waarvan eerstgenoemde de meer precieze optie moet zijn. Bewapend met een Sennheiser HD660S merkten we dat Resonance wat scherper klinkt, in ruil daarvoor heeft het wel net iets meer precisie in het lokaliseren van geluid. Dat doet verder geen afbreuk aan de nog steeds waanzinnige audiopresentatie die Returnal te bieden heeft en de meerdere opties zijn goede toevoegingen, voor ieder wat wils.

Eindeloos doorgaan, maar dan met muis en toetsenbord

Gelukkig kunnen we melden dat het doldwaze ren- en schietwerk goed vertaald wordt naar een muis en toetsenbord. Hoewel de uitdaging er na al die uren op de PlayStation 5 niet minder op is geworden, helpt de precisie van een muis natuurlijk wel met het mikken op het buitenaardse gespuis. Mocht je echter beschikken over een DualSense controller, dan raden we aan om Returnal in ieder geval een kans te geven met controller, want ook daar zijn de features zoals haptische feedback en adaptieve triggers in al hun glorie aanwezig. Dit zijn zeker zaken die je nog wat meer de game inzuigen.

Conclusie

Persoonlijk is Returnal nog steeds het hoogtepunt van deze generatie en we zijn ontzettend blij om te zien dat men deze game met succes naar de pc heeft geport. Qua performance zien we dat alle grafische opties goed schalen, zodat spelers met minder sterke pc’s een meer dan prima performance kunnen inregelen, mede dankzij de gedetailleerde benchmark tool. Zelfs op audio gebied zijn er meerdere opties, zodat er voor zoveel mogelijk spelers wel een toepasselijke keuze aanwezig is. Returnal ziet er zodoende beter uit dan ooit en speelt bovendien nog steeds fantastisch weg, zij het met muis en toetsenbord of met een (DualSense) controller. Housemarque’s duistere avontuur staat garant voor talloze uren zwetende handen, waarna je nog de leaderboards kunt opzoeken in de Tower of Sisyphus-modus.