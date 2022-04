Special | Returnal: Ascension – Ondanks dat we al bijna een jaar verder zijn sinds de release van Returnal, staan de eerste stappen op de gevaarlijke planeet Atropos in ons geheugen gegrift. Het is en blijft een wonderbaarlijke game die zonder blikken of blozen een paar uur van je leven kan opslokken. De sterke en vooral verslavende gameplayloop bood destijds al meer dan genoeg uurtjes zwetende actie, maar dat was voor ontwikkelaar Housemarque niet genoeg. De studio – die inmiddels onderdeel is van PlayStation Studios – lanceerde onlangs een fonkelnieuwe en gratis update die twee modi toevoegt: coöp met maximaal twee spelers en de mysterieuze Tower of Sisyphus. De moeite waard? Wij hebben het voor je uitgezocht. We willen je wel alvast waarschuwen voor eventuele lichte spoilers voor Returnal.

Tower of Sisyphus

Na één van de talloze cycli die Selene heeft beleefd op Atropos, wordt ons hoofdpersonage weer wakker bij haar schip – de Helios – en ziet ze dat er in de verte een nieuw gevaarte staat: de Tower of Sisyphus. Middels de Icarian Grapnel upgrade die je op een later punt in de basisgame verkrijgt, kun je deze dreigende toren betreden. De Tower of Sisyphus komt neer op een ‘endless’ mode, die je in hoog tempo langs verschillende kamers met vijanden en uitdagingen stuurt. Naarmate je de toren beklimt, speel je natuurlijk ook allerlei upgrades vrij om je reis omhoog wat makkelijker te maken. Het doel is om de toren zo snel mogelijk te beklimmen en die felbegeerde high score bemachtigen.

Dat is echter niet het enige, want Housemarque heeft de Tower of Sisyphus tevens voorzien van nieuwe verhalende content in de vorm van Scout Logs, ciphers en first-person sequences die vergelijkbaar zijn met die uit de basisgame. Wederom zijn deze stukken ijzersterk en bieden ze extra context, lore en informatie over Selene’s droevige leven. Mocht je daar niet van gediend zijn, dan hoef je niet te vrezen, want deze content is verder geheel optioneel. Fans van het verhaal van Returnal hebben echter weer wat om van te smullen – inclusief een nieuwe ‘true ending’ om te ontfutselen – en dat is behoorlijk indrukwekkend voor een gratis uitbreiding.

Kill. Upgrade. Die. Repeat.

Wat misschien nog wel veel meer indruk wekt, is hoe Housemarque erin is geslaagd om met de Tower of Sisyphus de essentie van Returnal te distilleren en in een hoog tempo pakketje heeft weten te proppen. Het is niet dat het hoofdgedeelte van Returnal traag is, verre van zelfs, maar tussen de verschillende gevechten door ben je veelal bezig met het verkennen van de map, de rooms en het opsparen van upgrades. Dat is in de Tower niet aan de orde. Het tempo ligt hier vele malen hoger en dit wordt ook aangemoedigd; je score multiplier wordt namelijk steeds minder als je te lang op een bepaalde etage blijft hangen. Daarover gesproken: de Tower bestaat uit drie ‘Phases’ en iedere Phase bevat twintig verdiepingen om te overwinnen, voordat je de laatste baas ziet. Dat klinkt misschien niet als een enorm aantal, maar net als Selene worden de vijanden en verdiepingen steeds moeilijker en tevens wordt elke Phase afgesloten met een baasgevecht.

Je zult tevens meerdere cycli moeten afronden om items te verzamelen en het nieuwe einde te zien, en daarna herhalen de cycli zich constant. Dat is dus waar het ‘endless’ aspect om de hoek komt kijken. Om het feest nog wat leuker te maken, krijg je gaandeweg zogeheten ‘Permanent Malfunctions’ in je handen gedrukt. Zoals de naam al doet vermoeden zijn dit dezelfde Malfunctions als uit de basisgame, maar dan zonder de mogelijkheid om deze te verwijderen via Artifacts, Parasites of door aan bepaalde gameplayvoorwaarden te voldoen. Korter gezegd: de Tower of Sisyphus staat weer garant voor een boel uurtjes aan moorden, upgraden, sterven en weer opnieuw beginnen. Gelukkig blijft de gameplay zo idioot goed dat het ‘nog-één-keertje’-gehalte hoog is en jawel, voor je het weet, is er weer een halve dag voorbij gevlogen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

De andere nieuwe toevoeging van de Ascension-update is een coöpmodus. Deze modus stelt je in staat om met één andere speler de gevaren van Atropos te bestrijden. Via een Chronosis orb bij de Helios heb je drie opties: je kunt zelf een Cycle hosten – publiek of privé – of in de Cycle van een andere speler stappen. Zoals je misschien al verwacht kan iedereen je publieke Cycle betreden en is de privé Cycle alleen bedoeld voor spelers uit je vriendenlijst. Over meerdere sessies hebben we alle opties uitgeprobeerd en de ervaringen zijn uitstekend. Het uitnodigen van een medespeler gaat snel, net zoals het betreden van de wereld van anderen. Daarbij hebben we eigenlijk geen greintje lag of connectieproblemen kunnen bespeuren, hoewel dit natuurlijk ook afhankelijk zal zijn van je internetconnectie. De permanente upgrades worden overigens gebaseerd op de progressie van de gastheer; het kan dus gebeuren dat je in de cyclus van iemand stapt en dat er bepaalde permanente upgrades missen.

De grote vraag is nu vooral: is deze modus een vredestak voor spelers die de basisgame toch iets te lastig vonden, maar wel graag het verhaal willen beleven? Niet bepaald, hoewel er natuurlijk wel de mogelijkheid is om elkaar te reviven. Ten eerste zijn de first-person sequences niet beschikbaar tijdens coöp en ten tweede is de game opnieuw gebalanceerd voor als je met z’n tweeën Atropos gaat verkennen. Dat betekent dat vijanden en bazen veel meer schade kunnen hebben en naar onze mening zijn sommige vijanden wel iets té bestand tegen de barrages kogels en mêlee-aanvallen, wat het tempo niet altijd ten goede komt. Daarbij mag er nog wat verfijning en duidelijkheid komen over wat er nou wel gedeeld wordt en wat juist niet. Zo worden opgepakte Obolites bijvoorbeeld wel gedeeld tussen de spelers, maar Resin upgrades voor je health en gevonden wapens weer niet. Dat is begrijpelijk, het gebrek aan wat meer uitleg is dat echter niet.

Conclusie

Het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat Housemarque met de Ascension update andermaal de bal loeihard in de kruising heeft geramd. De Tower of Sisyphus is een waanzinnige uitbreiding die je in een moordend tempo de ‘greatest hits’ van Returnal voorschotelt en bovendien met toffe, nieuwe story content op de proppen komt. Mocht je daar klaar mee zijn, dan is er nog de uitdaging om je high score te verbeteren en de immer sterke actie houdt je genadeloos aan het scherm gekluisterd. De coöpmodus is tevens een waardevolle toevoeging, die simpel in elkaar zit en stabiel werkt. Ook met z’n tweeën is Returnal een genot om te spelen, hoewel het niet de ‘verlaat-de-gevangenis-zonder-te-betalen’-kaart is waar sommige spelers mogelijk op hadden gehoopt. We zouden wel graag zien dat Housemarque een aantal zaken wat beter uitlegt met betrekking tot (niet) gedeelde middelen en daarnaast heeft een vijand hier en daar nog wat tweaks nodig, maar dat mag de pret zeker niet drukken, en voor een gratis update is er hier heel weinig om over te klagen.