Recent werd de pc-versie van Returnal officieel aangekondigd en inmiddels zijn ook de systeemeisen voor de titel bekendgemaakt. Gezien de game na de release een coöperatieve uitbreiding heeft gekregen in de vorm van The Tower of Sisyphus, was het de vraag of de titel cross-play zou ondersteunen.

Dit blijkt helaas niet het geval te zijn. Deze coöp modus is natuurlijk wel aanwezig in de pc-versie, maar zal niet in coöp met spelers op de PlayStation 5 en vice versa gespeeld kunnen worden. Hetzelfde gaat op voor de Challenge modus.

“The Tower of Sisyphus, House sequences and Challenge Mode are not available in Co-op Mode. Cross-play with players on PlayStation®5 consoles is not supported.”

Het is niet duidelijk of dit later alsnog mogelijk wordt gemaakt, maar als we afgaan op de bewoording ziet het er niet naar uit.