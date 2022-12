Er gaan al lange tijd geruchten dat Returnal naar de pc zou komen, dit voornamelijk doordat de game meermaals in de Steam database van updates is voorzien. Daarnaast werd ook een pc-versie getoond tijdens een technische presentatie, waardoor het vooral een kwestie van tijd was alvorens de officiële aankondiging zou volgen.

Tijdens The Game Awards is die aankondiging nu (eindelijk) gedaan. Returnal komt inderdaad naar pc en wel begin 2023. Een specifieke releasedatum werd niet genoemd bij de aankondiging, maar met de vermelding ‘coming soon’ zal het niet lang meer duren. Zodra de releasedatum bekend wordt gemaakt, lees je het hier.