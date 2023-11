Het Finse Housemarque leverde met Returnal een topper van jewelste af en niet lang daarna werd de ontwikkelaar overgenomen door Sony. Men zit als het goed is alweer diep in hun volgende project, maar dat zullen ze moeten afmaken met een andere regisseur.

Harry Krueger – het brein achter onder meer Returnal, Nex Machina en Resogun – gaat namelijk na 14 jaar trouwe dienst vertrekken bij Housemarque. In een uitgebreide brief is hij enorm dankbaar voor zijn tijd bij de studio. Tevens wenst hij iedereen het beste toe en zegt hij zelf ook enorm uit te kijken naar het volgende project van Housemarque.

“During my 14 years at Housemarque, I’ve been incredibly fortunate to work on one dream project after another, and had the privilege of working alongside some truly talented and wonderful people along the way,” Krueger said in the announcement. “It’s been an honor to accompany Housemarque on this journey, witnessing our growth from our smaller arcade-inspired titles to the magnificent heights we reached with Returnal. We really shook the pillars of heaven together, and I will forever be proud of all the amazing things we’ve accomplished as a studio.

Departing from Housemarque was a very difficult decision for me, but I’m leaving the company with nothing but deep gratitude for the past, and a glowing optimism for the future—with an exciting new project in the works, a fantastic team that’s stronger than ever, and the continuous support of Sony and PlayStation Studios, I know that Housemarque’s brightest chapter has yet to be written.”