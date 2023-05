Met het afleveren van de Ascension-uitbreiding voor Returnal is dat hoofdstuk inmiddels afgesloten en is het de vraag waar de Finse studio mee gaat komen. Een vervolg op Returnal lijkt uitgesloten, gezien de ontwikkelaars nog nooit een (direct) vervolg op hun games hebben gemaakt, hoewel dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst is.

Desalniettemin is het de studio wel voor de wind gegaan en zijn ze in de afgelopen jaren gestaagd gegroeid. Inmiddels lopen er zo’n 110 mensen rond bij Housemarque, waar er voor Sony’s overname nog zo’n 80 mensen in dienst waren. Dit is op te maken uit het profiel van mede-oprichter Ilari Kuittinen. Datzelfde profiel zegt dat Housemarque inmiddels druk bezig is met hun volgende project.