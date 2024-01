Eén van de beste first-party exclusives die Microsoft vorig jaar op de markt bracht, was Hi-Fi Rush. Deze kleurrijke ritmegame kwam als een verrassing en de reacties waren bijna unaniem lovend. Nu, ongeveer een jaar later, zou deze geweldige game wel eens naar de Nintendo Switch kunnen komen.

Leaker NateTheHate liet onlangs tijdens zijn podcast vallen dat er een Microsoft-exclusive naar een concurrerend platform zou komen, maar specifieke details werden niet gegeven. Op ResetEra laat leaker lolilolalo niets aan de fantasie over: het gaat hier om het spel Hi-Fi Rush dat naar de Switch zou komen. Lolilolalo heeft al meermaals in het verleden juiste ‘voorspellingen’ gedaan, dus we kunnen zijn/haar mening wel waarde geven.

Wordt vervolgd?