Hi-Fi Rush was alleen te spelen op de Xbox Series X|S en pc, maar sinds kort is er ook een PlayStation 5-versie beschikbaar. Deze console is iets minder krachtig dan de Xbox Series X, maar de game ziet er op de current-gen console van Sony grafisch toch beter uit dan op de spelcomputer van Microsoft.

Digital Foundry heeft de game onder de loep genomen en heeft opgemerkt dat in grote lijnen de PS5- en Xbox Series X-versie van Hi-Fi Rush gelijkwaardig is. Op één punt komt de console van Sony echter beter uit de verf en dat is met schaduwen. Deze zijn scherper dan in de Xbox Series X-versie.

“The shadow quality on PS5 is improved compared to the Xbox Series X version. It’s not a one-off case either, in that it applies across all of the game’s dynamic shadows for the environment and characters. The higher resolution of shadows on PS5 allows for more precise shadow definition on fine details, like the mesh pattern on fences. We have none of the break-up, the aliasing or the pixelation we see on the lower Series X setting.”