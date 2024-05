Sinds kort is Hi-Fi Rush ook te spelen op de PlayStation 5 en in onze review stipten we al aan dat het absoluut de moeite waard is. Het ziet er nu naar uit dat de voormalige Xbox console-exclusive ook naar de Nintendo Switch zal komen.

Er gingen eerder al geruchten rond dat Hi-Fi Rush voor de opvolger van de Switch zou verschijnen. Dit zou nog steeds kunnen, maar er is nu bewijs gevonden dat het spel ook naar de originele Switch komt. PEGI – de Europese instantie die games voorziet van een leeftijdscategorie – heeft deze versie van Hi-Fi Rush namelijk voorzien van een leeftijdscategorie.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn totdat Hi-Fi Rush wordt aangekondigd voor de hybride handheld van Nintendo.