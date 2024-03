De afgelopen weken woedde er een wervelwind aan geruchten door het gaminglandschap met betrekking tot Microsoft zijn exclusives. Inmiddels weten we dat een aantal titels naar onder andere de consoles van Sony komen, maar de lijst met kanshebbers werd voor de officiële aankondiging alsmaar groter. De grootste jongen die toen geacht werd de overstap te gaan maken was Starfield.

Inmiddels weten we dus dat Starfield vooralsnog Xbox-exclusive blijft. Toch blijft men hopen en benaderden diverse X-gebruikers Jez Corden, managing director voor Windows Central, of hij misschien wat meer wist. Corden wist in ieder geval duidelijk te melden dat er op dit moment niet gewerkt wordt aan een PlayStation 5-versie van Starfield bij Bethesda of andere ontwikkelaars. Daarnaast hoeven we volgens hem dit jaar daar ook geen aankondiging te verwachten. Hij sluit af met een ‘wie weet over een paar jaar’, zodat PlayStation-gamers in ieder geval kunnen blijven hopen.