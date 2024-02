De geruchten omtrent de toekomstplannen van Xbox zijn de afgelopen dagen flink toegenomen. In eerste instantie doken er wat hints naar een PlayStation 5 en Nintendo Switch-versie van Hi-Fi Rush op. Kort daarna verscheen het gerucht dat Sea of Thieves naar andere platformen zou komen en afgelopen weekend kwamen daar geruchten over Starfield, Indiana Jones en meer bij.

Waar rook is, is vuur zeggen we dan, maar wat Microsoft precies van plan is, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er nieuws aan zit te komen. Phil Spencer heeft namens Xbox nu ‘gereageerd’ op X. Hij zegt namelijk dat ze luisteren en de community horen. Er staat een zakelijke update evenement voor volgende week gepland en dan zal Microsoft meer gaan delen over de toekomstvisie van Xbox.

“We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.”

Met andere woorden: er zit iets in de pijplijn en voor duidelijkheid moeten we nog even een week geduld hebben. Gezien de geruchtenmolen volop draait en Spencer nu met een dergelijke ‘verklaring’ komt, kan het haast niet anders dan dat er een kern van waarheid in de geruchten zit.