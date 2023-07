Zeven jaar geleden deelde ontwikkelaar Bing Yang de allereerste beelden van zijn indieproject Lost Soul Aside. Sindsdien heeft hij met het spel veel aandacht weten te vergaren en ondersteuning gevonden bij grote bedrijven. Zo zal Sony het spel gaan uitgeven. Het is voor lange tijd stil geweest rondom de game, maar ditmaal zijn er weer nieuwe beelden gedeeld tijdens de ChinaJoy conferentie.

Naast de off-screen gameplay die is opgenomen tijdens ChinaJoy, is er ook een officiële trailer gedeeld die in het teken staat van Ray Tracing. Het meest opmerkelijke aan de gedeelde trailer is niet eens de trailer zelf, maar het feit dat er in de beschrijving geen vermelding is van een PS4-versie. Dit doet vermoeden dat de PS4-versie van Lost Soul Aside geannuleerd is.

Lost Soul Aside is aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Er is nog geen releasedatum beschikbaar, en het is dus nog maar even afwachten of de PlayStation 4-versie überhaupt zal worden uitgebracht. Benieuwd naar de nieuwe gameplay? Bekijk dan de video’s hieronder.