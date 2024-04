Het was al even bekend dat Akuma deze lente toegevoegd zou worden aan het roster van Street Fighter 6, de vraag was alleen wanneer precies. Capcom heeft nu de precieze releasedatum bekendgemaakt.

Akuma is het laatste personage van de Year 1-vechters en zal op 22 mei beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd zal er een patch worden uitgerold die voor meer balans onder de diverse vechters moet zorgen.

Hoe Akuma en zijn vechtstijl eruitzien in Street Fighter 6 kan je in de onderstaande video bekijken.