Eerder toonden we al de iets of wat dwaze video waarmee Ed werd aangekondigd voor Street Fighter 6 en ook nu maken de individuen met een doos op hun hoofd een korte rentree in de nieuwste trailer. Gelukkig slaat de video van Capcom vrij snel over naar een degelijke gameplay trailer.

Zo krijgen we een heel deel van Eds moveset te zien en krijgen we een beeld van twee verschillende outfits die hij kan dragen. Ed zal op 27 februari aan Street Fighter 6 worden toegevoegd op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Mocht je interesse hebben in de game zelf, lees dan zeker even onze review.