Street Fighter 6 is een titel die zowat iedereen weet te bekoren. Critici zijn zeer lovend – wij gaven de game een welverdiende 9.5, om maar een voorbeeld te noemen – en fans genieten talrijk met volle teugen van Capcoms laatste knokfestijn. Vlak na de release had de game de kaap van één miljoen spelers reeds overschreden. En nu, een dikke maand later, bereikt Street Fighter 6 nóg een mijlpaal om zonder schroom trots op te zijn.

De game is namelijk reeds twee miljoen keer over de toonbank gegaan. Een knap cijfer voor de nieuwste telg in een franchise die in totaal reeds vijftig miljoen verkochte exemplaren op zijn conto mag schrijven. Street Fighter 6 is overigens nog lang niet aan zijn terugweg bezig; we mogen de komende maanden dus nog dergelijke mijlpalen verwachten. Proficiat, Capcom. Wij heffen samen met jullie graag het glas op deze verwezenlijking.