In de review van Street Fighter 6 door onze Wim en Chris kon je al lezen dat zij zich uitermate goed hebben vermaakt met het spel. Zij waren niet de enigen, want het vechtspel is al door heel veel mensen gespeeld.

Het Japanse Twitteraccount van Street Fighter 6 meldt dat er in de eerste drie dagen na de lancering van het nieuwste deel in vechtserie al meer dan 1 miljoen mensen zijn geweest die het spel hebben gespeeld. Als dank krijgt elke speler een in-game verrassing, namelijk een ‘profile title’.

Het feit dat 1 miljoen mensen Street Fighter hebben gespeeld, betekent niet dat er ook 1 miljoen exemplaren van het spel zijn verkocht. Toch kunnen we wel stellen dat Street Fighter 6 het in ieder geval beter doet dan zijn voorganger, die er namelijk 3 maanden over deed om 1,4 miljoen keer verkocht te worden. Deel zes zal daar sowieso beduidend minder tijd voor nodig hebben.

Volgens de tweet heeft de gehele franchise ook een nieuwe mijlpaal bereikt, met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren van alle delen in de serie samen.